Murió el cantante Juan

Tweet "Todavía no puedo creer que sea cierto. Él venía con problemas de salud desde hacía varios meses. Hace como cuatro o cinco días que estaba internado con problemas respiratorios, neumonía. Y bueno, el corazón no le resistió. Para mí era como un hermano", le contó Alberto Terreno, su representante y amigo por más de 40 años. "Todavía no puedo creer que sea cierto. Él venía con problemas de salud desde hacía varios meses. Hace como cuatro o cinco días que estaba internado con problemas respiratorios, neumonía. Y bueno, el corazón no le resistió. Para mí era como un hermano", le contó Alberto Terreno, su representante y amigo por más de 40 años. "Él fue muy negado por sus pares, le habían puesto esa etiqueta de que traía mala suerte, y nada que ver. Fue una persona muy generosa y muy exitosa, se cansó de vender discos, vendió millones", agregó Terreno, quien también confió que en los últimos meses el cantante "no se sentía bien", y que antes de los problemas respiratorios "lo habían tenido que operar de la columna". Una larga y exitosa carrera Ellery Guy Rech, tal su verdadero nombre, había nacido el 13 de enero de 1940 en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Comenzó su carrera en los años 60, haciendo versiones de artistas italianos y franceses ya consagrados, y fueron sus interpretaciones de las baladas románticas las que le valieron el apodo de "Corazón". "Cariñito", "Qué bonita eres", "Tabaco y ron", "El embrujo" y "Por unas monedas" son algunas de las 1300 canciones que grabó a lo largo de sus 60 años de carrera. Además de baladas, interpretó tangos y piezas tropicales. Como actor, en tanto, participó de películas como Nacidos para cantar (1965), Una ventana al éxito (1966), El bulín (1969) y En busca del brillante perdido (1986). "No hago ejercicios, pero nunca me gustó fumar ni tomar y eso ayuda a que el organismo funcione, Dios dirá, ¿no? Pero sí soy dormilón: el dormir a un cantor le hace bien para descansar del esfuerzo de la noche anterior o de una grabación", contaba en una entrevista de 2015, al ser consultado acerca de su vitalidad sobre el escenario. Con la colaboración de Guillermo Courau. Próximo >