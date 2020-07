Tweet América ya cuenta con un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitado por OPDS que permite la recepción segura de envases y su ingreso a un sistema registrado y formal de procesamiento. El titular de la empresa Roberto Correa contó en Master FM como es el proceso. América ya cuenta con un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitado por OPDS que permite la recepción segura de envases y su ingreso a un sistema registrado y formal de procesamiento. Roberto contó que la llegada a la ciudad cabecera de Rivadavia se dio a través de los contactos con la gente de "La bolseada" quienes en unas charlas y jornadas de concientización para que la gente vuelva al silobolsa nos hicieron descubrir América a través de una visita aquí "En esa reunión que mantuvimos estaba Pablo (Rosolen) y Mauro Mercado y les comenté que nosotros también teniamos un CAT principal en Benito Juarez donde somos operadores de residuos en bidones, ahí empezamos a hablar sobre esto que fue medio duro por el tema de las habilitaciones porque es un tema muy sensible y esto sale de una Ley Nacional del 2016, la N° 27279 que después cada provincia se va adecuando a la normativa de cada provincia" El empresario cuenta que tuvo el apoyo muy grande de todos y cuando hablo con el Intendente Reynoso también le brindó su apoyo "Comenzamos buscando un galpón pero al no conseguir llegamos a este predio donde Fabian Cravero tuvo una muy buena predisposición, nos dio una gran mano para poder arrancar".- En la nota con el peridiodista Ricardo Novo el titular de Resiplast grafica el trabajo que realiza la empresa "Nace en el año 1983, es una empresa familiar, arranque solo, después se sumó mi hermano y hoy están mis hijos y también la hija de mi hermano. Resiplast se dedicó inicialmente al reciclado de plásticos de polietileno de alta y baja densidad expandiendose a la producción de bolsas de residuos a partir del 2005 cuando comenzamos a reciclar silobolsa". Roberto cuenta que en Benito Juarez tienen un CAT regional aunque "la idea es si todo anda bien acá que el de América también sea un CAT regional para tratar de juntar todos los distritos vecinos y que todo termine en este CAT y de ahí venga un operador. Aquí el costo muy grande es el flete. Nosotros también estamos teniendo ahora el apoyo de Campolimpio que es la asociación que nuclea a todos los registrantes (vendedores) que la ley puso en cabeza de ellos la responsabilidad de la recolección de los envases". Refiriendose al proceso, Roberto explica que "la persona encargada de recibir los bidones tiene una planilla, marca que tipo de envase traen, si es de 20 litros, de 10 o de 5, o si es cartón derivado de los envases del producto que compró. Estamos de 8 a 17 horas, el productor no tiene ningún costo para llevar los envases al CAT y lo puede hacer en cualquier vehículo sin necesidad de usar un flete especial para este tipo de residuos. Después nosotros desde el CAT a nuestra planta en Lanús tenemos que venir con un camión de residuos peligrosos". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >