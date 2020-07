Coronavirus en la Argentina: sigue la cuarentenena, sin apertura ni marcha atrás

Tweet El Presidente oficializará hoy el anuncio sobre la extensión del aislamiento por el avance del coronavirus; preocupación por las reuniones sociales, una de las causas de los brotesEl Presidente oficializará mañana el anuncio sobre la extensión del aislamiento por el avance del coronavirus; preocupación por las reuniones sociales, una de las causas de los brotes El Presidente oficializará hoy el anuncio sobre la extensión del aislamiento por el avance del coronavirus; preocupación por las reuniones sociales, una de las causas de los brotesEl Presidente oficializará mañana el anuncio sobre la extensión del aislamiento por el avance del coronavirus; preocupación por las reuniones sociales, una de las causas de los brotes El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá la cuarentena tal como rige hoy, sin mayor apertura ni nuevas restricciones por el avance del coronavirus, por otras dos semanas, es decir, hasta el 16 de agosto. Así lo anunciarán al mediodía Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que ayer por la tarde se reunieron a solas durante más de dos horas en la residencia presidencial de Olivos. En un día como el de ayer con récord de muertes, 153 en todo el país, la preocupación principal del Presidente, del jefe de gobierno porteño y del gobernador bonaerense son los brotes de coronavirus que, según detectaron, surgen de reuniones sociales, entre familiares o amigos, que contravienen las recomendaciones epidemiológicas y escapan al radar de controles estatales. Para prevenirlo, se reforzarán las campañas de concientización ciudadana, en línea con lo que el comité de expertos le recomendó ayer a Fernández."Podemos asegurarnos de que no se sature el transporte público y de que se cumplan los protocolos en fábricas y comercios. Pero no tenemos muchas herramientas más para lograr que un grupo de amigos no se junte a tomar mate o jugar a la play. Solo podemos apelar a la responsabilidad individual", dijo un funcionario que pasó ayer la tarde en la residencia de Olivos. El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, fue un paso más allá: en la conferencia que ofreció ayer por la mañana sugirió que si el encuentro social resulta inevitable, se realice en lugares abiertos. "Los lugares más seguros son los más abiertos. Que el día sea lindo, como es hoy y que la gente aproveche dentro de la normativa vigente nunca es un problema", dijo. Terapia intensiva La decisión de mantener la Fase 3 de la cuarentena sin cambios obedece a que, si bien el número de casos diarios es mayor al registrado al inicio de esta etapa del aislamiento, el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI) no aumenta al mismo ritmo que la curva de contagios. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA),ese indicador alcanzó hoy un 64,5%, solo medio punto porcentual más que hace dos semanas. En el mismo período los pacientes con coronavirus internados en UTI de todo el país aumentaron de 793 a 1076, un 36 por ciento. Esa evolución en el nivel de ocupación, un factor clave para mantener la tasa de letalidad por debajo de 1,85 por ciento, permite evitar una marcha atrás, como se barajó en la provincia, pero no habilita una apertura mayor, como se pretendía en la Ciudad. "Si se abre más, el riesgo va a ser mayor y los casos van a subir con mayor velocidad. Hay que seguir trabajando para que la meseta no se convierta en pico", dijo un funcionario de la Casa Rosada. Lo que hablaron Fernández, Larreta y Kicillof solo trascendió en parte, porque conversaron sin testigos. Hoy, a partir de las 12, compartirán un nuevo anuncio en la residencia de Olivos, esta vez sin la presencia de otros gobernadores. Con la apertura de actividades no esenciales en el área metropolitana, como peluquerías y servicios de profesiones liberales, las etapas de la Fase 3 ya están completas tanto en Ciudad, como en provincia. Para avanzar en la apertura de locales en grandes centros comerciales, habría que avanzar hacia la Fase 4. En simultáneo a la prolongación que se anunciará para el AMBA, otras provincias mantienen cuarentenas más estrictas por la aparición de brotes focalizados, como Jujuy y parte de La Pampa. El número de ocupación de UTI es mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia. En la Capital ese indicador alcanza el 68,4 por ciento, si se suma los subsectores público y privado. En el Gran Buenos Aires, la cifra es de 62,1 por ciento. Pero en la administración de Kicillof advierten que lo que sucede en la Capital es solo un anticipo de lo que pasa después en territorio bonaerense. Esta mañana, el gobernador mantuvo un encuentro con los intendentes del conurbano, acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán. "Reafirmamos nuestra idea de cuarentena intermitente", señaló Kicillof, ante los jefes comunales del oficialismo y de la oposición. "Trabajamos todos juntos con los mismos datos y estamos trabajando solidariamente con la Ciudad, estamos en la misma página", agregó.