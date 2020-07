25 nuevas muertes por coronavirus en el país

Tweet La cifra de fallecimientos llegó ahora 3.466 personas. Ayer se registró el récord de 153 muertes y de 6.377 nuevos contagios diarios, desde que se desató la pandemia. La cifra de fallecimientos llegó ahora 3.466 personas. Ayer se registró el récord de 153 muertes y de 6.377 nuevos contagios diarios, desde que se desató la pandemia. A horas del mensaje de que este mediodía dará el presidente Alberto Fernández para anunciar la prórroga de la cuarentena en el AMBA por otras dos semanas, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 25 nuevas por coronavirus. Así, el total de fallecidos en el país desde el comienzo de la pandema llegó a 3.466. En la estadística oficial difundida este viernes a la mañana no aparecen los últimos casos registrados en La Pampa: solo se informan 75 contagios activos cuando en realidad ya hay 100. El total de casos confirmados en Argentina es de 185.373 (49,1% mujeres y 50,9% hombres). 1.117 (0,6%) son importados, 53.660 (28,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 100.811 (54,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. "Desde el último reporte emitido, se registraron 25 nuevas muertes. 13 hombres, 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Río Negro; y 12 mujeres; 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Santa Cruz. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.466", se indicó en un parte de prensa oficial. A la fecha, el total de altas es de 83.780 personas. Ayer fueron realizadas 16.685 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 707.508 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.591,9 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 409.040 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Ayer fueron confirmados 6.377 nuevos casos y 153 muertes. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 4.415 | 110.662 Ciudad de Buenos Aires 1.239 | 58.566 Catamarca 1 | 61 Chaco 93 | 3.521 Chubut 5 | 274 Córdoba 91 | 2.148 Corrientes 3 | 165 Entre Ríos 20 | 804 Formosa 0 | 79 Jujuy 161 | 2.018 La Pampa 6 | 75 La Rioja 11 | 301 Mendoza 77 | 1.091 Misiones 1 | 45 Neuquén 27 | 1.152 Río Negro 81 | 1.843 Salta 11 | 252 San Juan 1 | 21 San Luis 3 | 27 Santa Cruz 9 | 429 Santa Fe 50 | 1153 Santiago del Estero 2 | 45 Tierra del Fuego** 33 | 445 Tucumán 37 | 196 *Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga. **Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino). Próximo >