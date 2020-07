Cuarentena sin cambios en la provincia de Buenos Aires: qué comercios y actividades continuarán habilitadas

Tweet El gobernador bonerense, Axel Kicillof, decidió no flexibilizar la cuarententa debido al crecimiento de los casos y ante el temor de un colapso del sistema sanitario El gobernador bonerense, Axel Kicillof, decidió no flexibilizar la cuarententa debido al crecimiento de los casos y ante el temor de un colapso del sistema sanitario Cuando todo parecía que la provincia de Buenos Aires iba a dar marcha atrás en la cuarentena por el crecimiento de los casos de coronavirus, el gobernador bonaerense Axel Kicillof desistió de su ofensiva de endurecer las medidas de aislamiento y acordó con el presidente Alberto Fernández y su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, transitar los próximos 15 días sin cambios en el AMBA. “En la provincia de Buenos Aires seguimos como veníamos, con las restricciones que teníamos. En el interior también, con el sistema de cinco fases. “Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están. El virus está circulando más y se detecta mayor cantidad de contagios, internaciones y fallecidos”, dijo Kicillof durante el anuncio desde la Quinta de Olivos. El Gobernador reconoció que “esto es largo y el cansancio, el hastío, la ansiedad y la angustia, traen descuidos”, pero advirtió: “Sepan que si los números no bajan, va a haber que ir a una cuarentena mucho más dura”. En esa línea, ratificó la importancia del aislamiento social y obligatorio, al tiempo que destacó el fortalecimiento del sistema sanitario: “Si no hubiésemos duplicado las camas, la Provincia estaría estallada”. La señal de alerta la había dado el propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien había advertido que “las camas de terapia intensiva pueden colapsar en la segunda quincena de agosto”. Y luego fue el presidente Fernández quien sumó su visión y, en línea con la administración provincial, remarcó: “Nos tenemos que poner firmes porque esto no está funcionando”. Así lo advirtió Kicillof durante la conferencia de prensa: “En diciembre teníamos 883 camas de terapia intensiva en el sector público, hoy tenemos 1.979. Hoy hay 1.130 camas ocupadas. Ya estaríamos desbordados”. A diferencia de la Ciudad, donde la curva de contagios “está controlada”, en la Provincia “va a seguir progresando y están todos con miedo”, trascendió luego del encuentro que mantuvieron Larreta y Kicillof antes de hacer el nuevo anuncio; el noveno desde que arrancó la cuarentena. Por eso, el mandatario provincial insistió en ponerle un freno a las aspiraciones del Jefe de Gobierno de continuar flexibilizando y finalmente acordaron no hacer modificaciones. Con un promedio diario de casi 4.000 infectados por COVID-19, la Provincia de Buenos Aires continuará con su cuarentena “intermitente”. Eso significa que la habilitación de actividades se realizará de “manera escalonada” en la medida en que no vuelvan a subir los contagios. “Aquellos países que parecían tener controlados los contagios tuvieron rebrotes. Tal como lo hicimos en el AMBA, en el mundo se ve una cuarentena intermitente”, aseguró Kicillof durante la conferencia de prensa en alusión a los sucedido recientemente en regiones de Estados Unidos, Israel, Australia, España, Alemania y China. El presidente Alberto-Fernandez junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta “No se pueden hacer cosas distintas de un lado y el otro de la General Paz. Le agradezco a Horacio ya que hemos podido dedicarnos a cuidar a la gente y su salud. En la Provincia, el sistema público soporta a mayor cantidad de población que en la Ciudad”, indicó. “Hay que ejercer la solidaridad de un lado y del otro, así es como hay que trabajar”, agregó. Con la extensión de la cuarentena intermitente, los bonaerenses que viven en el conurbano seguirán sin poder hacer deportes al aire libre ni realizar salidas recreativas con los chicos, como sí pueden hacerlo los vecinos porteños. “Será una apertura cuidada y limitada, así la acordamos con los intendentes”, indicó. Y fue contundente: “Si los números no bajan tenemos que ir a una cuarentena más dura porque nadie se puede quedar sin derecho a ser atendido”. De los 135 municipios bonaerenses, hay 100 que están con más apertura y actividades. En Fase 5 hay 65 municipios pero en el GBA la situación es distinta. En los 35 municipios que forman parte del área metropolitana (AMBA), se continuará con la “fase 3 escalonada”, debido al incremento en la velocidad de transmisión y a que la cadena de transmisión se inicia con casos autóctonos. Además de los comercios de cercanía, en esta fase seguirán abiertas las agencias de juego oficiales y permanecerán habilitados los servicios inmobiliarios y de mudanza, servicios jurídicos, notariales de contaduría y auditoría, atención de profesionales de la salud, servicio de mantenimiento en hogares y de peluquería y estética. Todas las nuevas actividades que se sumen en esta fase deberán ser ejercidas bajo estricto protocolo de prevención. Las empresas y las industrias, en tanto, además de regirse por estrictos protocolos deberán seguir garantizando los medios de transporte a sus empleados para no saturar el transporte público, cuyo uso está exclusivamente destinado al personal considerado esencial (personal de salud y fuerzas de seguridad, etc). Kicillof, Fernández y Larreta, antes de la conferencia de prensa en Olivos Por su parte, los demás distritos bonaerenses seguirán encuadrados en el sistema de fases bajo los criterios ya definidos por la Provincia en relación a los siguientes factores sanitarios: -Fase 4: se ubicarán aquellos municipios que en alguna de las últimas dos semanas hubiesen tenido más de 10 nuevos casos COVID cada 100.000 habitantes por semana. En dichos municipios seguirán permitidas, además del resto de las actividades habilitadas hasta la Fase 3, las obras privadas de construcción; el consumo en locales gastronómicos; las salidas de esparcimiento; los comercios de cercanía incluyendo textil y jugueterías con ingreso de clientes y el servicio doméstico. -Fase 5: se ubicarán aquellos municipios que en alguna de las últimas dos semanas hubiesen tenido menos de 10 nuevos casos COVID cada 100.000 habitantes por semana. En dichos municipios estarán permitidas, además del resto de las actividades habilitadas hasta la Fase 4, las actividades recreativas con distanciamiento social; actividades deportivas al aire libre; gimnasios; actividades sociales de hasta diez personas con distanciamiento y actividades culturales con transmisión remota y grabación de shows.