Situación del Covid-19 en General Villegas

Al día de la fecha hay un hisopado pendiente, de un hombre de 70 años. También hay dos personas guardando aislamiento por presentar test rápido positivo en zonas de control en ingreso a provincia vecina. Cabe aclarar que no son pacientes confirmados COVID-19, ya que se debe tener una prueba de laboratorio PCR para confirmarlo. Ambas personas se encuentran asintomáticas. En total hay 27 personas cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Al día de la fecha el partido de General Villegas cuenta con 2 casos de COVID-19 positivos y recuperados y un paciente a la espera del resultado de hisopado. Detalle en el Distrito: Confirmados 2Sospechosos/Hisopados pendientes 1Personas en cuarentena (aislamiento) 27Recuperados 2 Solicitamos a la comunidad seguir manteniendo las normas de higiene como lavado de manos, uso de barbijo y respetar las pautas de distanciamiento social. Según informa la Policía Comunal en el transcurso del fin de semana fueron 64 personas intimadas acorde Decreto de Necesidad y Urgencia «Aislamiento Social Preventivo Obligatorio». Además se labraron infracciones a la Ley 8031 relacionadas a distintas reuniones y comportamiento hostil por parte de concurrentes a eventos. INDICACIONES PARA LAS PERSONAS QUE DEBEN GUARDAR AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Permanecer en forma estricta en su domicilio.No recibir visitasNo tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)No compartir utensilios de cocina (plato, vaso cubiertos, etc), mate y utilizar elementos de aseo de forma exclusiva (jabón, toalla).Evitar contacto directo a menos de dos metro con las personas.Extremar las medidas de higiene tanto personal como ambiental. Incluye lavado de manos al menos por un minuto con agua y jabón incluido muñecas, y cepillado de uñas. Ventilar al menos dos veces al día los ambientes.Ante la necesidad de toser o estornudar hacerlo en el pliegue del codo. INGRESO DE PERSONAS A GENERAL VILLEGAS: Toda persona que arribe de áreas con transmisión comunitaria deben mantener aislamiento durante 14 días desde su arribo, debiéndose comunicar al 103 o Whatsapp +54 3388 527108 (actividades exceptuadas deben presentar protocolo correspondiente a la Secretaría de Comercio al mail comercioeinspeccion@gmail.com). Se considera zona de transmisión local: Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana de la Provincia Buenos Aires Córdoba: Ciudad de Córdoba Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas. Mendoza: Región Metropolitana (Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Luján de Cuyo). Neuquén: Ciudad de Neuquén, Plottier y Centenario. Río Negro: Bariloche, Cipoletti y General Roca. Santa Fe: Rosario y Gran Rosario Síntomas fiebre 37,5º C o más o tos o dolor de garganta o dificultad respiratoria o alteración del gusto u olfato comunicarse al 103 o WhatsApp +3388 527108 o al Centro de Salud más cercano. CERTIFICADO PARA CIRCULAR Recordá que si venís fuera del Distrito de Gral. Villegas debes presentar el certificado de circulación nacional https://www.argentina.gob.ar/circular Es importante que lo exhibas al entrar a las localidades además de informar el lugar de procedencia y motivo de la llegada. LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE INFORMAR FEHACIENTEMENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA, JUNTO AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y NORMAS DE HIGIENE SON LA CLAVE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS. El uso de tapabocas es obligatorio en toda la Provincia de Buenos Aires. Protocolo Seguridad e Higiene para Trabajadores. Ver link: https://villegas.gov.ar/protocolos-de-trabajo-para-comercios-no-esenciales/ TELEFONOS PARA CONSULTAS: Línea 103 / WhatsApp +54 3388 527108 PROTOCOLOS FASE 5 REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES PROTOCOLOS FASE 5 Restaurantes, pubs, bufets, bares #CuidarteEsCuidarnos