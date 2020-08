Coronavirus en la Argentina: confirmaron 102 muertes y 5.929 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 102 muertes y 5.929 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 191.302 y las víctimas fatales suman 3.543. El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 102 muertes y 5.929 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 191.302 y las víctimas fatales suman 3.543. Del total de esos casos, 1.122 (0,6%) son importados, 54.915 (28,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 104.695 (54,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el reporte matutino se registraron 25 muertes. 13 hombres, cinco de la provincia de Buenos Aires, siete de la ciudad de Buenos Aires, uno de Río Negro; y 12 mujeres; cinco de la provincia de Buenos Aires; seis residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Santa Cruz. En el informe nocturno se comunicaron 77 fallecimientos más. 50 hombres, 38 de la provincia de Buenos Aires; nueve de la ciudad de Buenos Aires, dos de Chaco, un residente en la provincia de Entre Ríos; y 25 mujeres,17 de la provincia de Buenos Aires, cuatro de la Ciudad de Buenos Aires, una de Mendoza, una de Río Negro, una de Santa Fe y una de Chubut. Dos personas fallecidas en la provincia de Buenos Aires fueron cargadas sin dato de sexo. De los 5.929 nuevos casos, 3.911 son de la provincia de Buenos Aires, 1.142 de la ciudad de Buenos Aires, 238 de Jujuy, 124 de Mendoza, 108 de Córdoba, 104 de Río Negro, 63 de Santa Fe, 58 de Chaco, 42 de La Pampa, 36 de La Rioja, 35 de Neuquén, 25 de Santa Cruz, 12 de Tierra del Fuego, 9 de Entre Ríos, 8 de Tucumán, 7 de Salta, 6 de Misiones, 3 de Corrientes y 1 de Chubut. San Juan, San Luis y Santiago del Estero reclasificaron sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia. Ayer fueron realizadas 16.685 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 707.508 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.591,9 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 83.780 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 409.040 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Esta tarde, el presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena obligatoria por el coronavirus continuará sin cambios hasta el 16 de agosto en el Área Metropolitana. “No tenemos otra solución”, admitió el jefe de Estado en un mensaje brindado en la Quinta de Olivos junto al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Con la extensión anunciada este viernes, la cuarentena que comenzó el 20 de marzo llegará al menos hasta los 149 días. “Debemos cuidarnos y preservarnos respetando las recomendaciones para no contagiarnos porque es muy posible que la tasa de letalidad crezca y por eso estoy lejos de tranquilizarme”, sostuvo el mandatario. “Quiero llamar la atención a todos y todas más allá de que se enojen porque lo único que les digo es que se queden en sus casas, porque a mí me gustaría que la Argentina funcionara con plena normalidad y yo detesto decirles esto, pero es la única verdad”, continuó Fernández. El mandatario fue tajante con la prohibición de realizar reuniones: “Estarán prohibidos los encuentros sociales, y quienes los lleven adelante sepan que pueden incurrir en la responsabilidad penal de estar transmitiendo una enfermedad. O favoreciendo el contagio de una enfermedad”. “Quiero hablarles desde el corazón. Todos fuimos jóvenes y todos sabemos que en juventud es muy importante el encuentro con los amigos, con los afectos... Compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales, los partidos de fútbol, tocar la guitarra con mis amigos. ¿Pero saben qué pasa? No podemos hacerlo”, agregó. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 55,3%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 63,6% Ayer, el índice de positividad que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados se ubicó en 43,4% promedio país, 35,3% en la Ciudad y 52,1 en la provincia de Buenos Aires. < Prev Próximo >