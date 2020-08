Subió la tasa del plazo fijo al 33%: ¿es posible ahorrar en pesos y vencer a la inflación?

Tweet El Banco Central subió la tasa mínima para los depósitos minoristas del 30% al 33%. Cómo se compara ese rendimiento con la inflación y la suba del dólar prevista por los analistas El Banco Central subió la tasa mínima para los depósitos minoristas del 30% al 33%. Cómo se compara ese rendimiento con la inflación y la suba del dólar prevista por los analistas El Banco Central (BCRA) elevó ayer el piso que fija para las tasas de plazos fijos minoristas, de menos de $1 millón, lo que llevó al rendimiento de esas colocaciones al 33% anual. Con casi todas las vías de acceso al dólar cerradas, el piso para el rendimiento de los depósitos es una herramienta con la que la entidad conducida por Miguel Pesce busca mantener al dinero de los ahorristas en los bancos y evitar que ese dinero fluya a los dólares paralelos. Pero, ¿qué tan conveniente es una tasa del 33% hoy? Ayer el BCRA elevó la tasa mínima que deben pagar los bancos por plazos fijos tradicionales a 30 días del 79% del rendimiento de la Leliq al 87% del premio que paga ese instrumento de regulación monetaria en el que los bancos colocan sus excedentes de liquidez. Así, el rendimiento nominal anual pasó del 30% al 33%. Como calcula el economista Matías Rajnerman, una tasa del 33% nominal anual equivale a un rendimiento directo del 2,4% en 30 días. Repetido durante un año, es decir renovando el plazo fijo cada mes durante doce meses, el resultado efectivo termina siendo del 38% anual como resultado de la capitalización mensual de los intereses. Es un rendimiento reñido, aunque alineado con las expectativas económicas y variables financieras, señaló Martín Rajnerman. “Para agosto estamos proyectando 2,5% de inflación, asumiendo que se flexibiliza la cuarentena a mediados de mes. Durante la cuarentena entre abril y junio, dio en promedio 1,8%. O sea, ya estábamos en una tasa real positiva porque la tasa del 30% rendía 2,2% por mes”, señaló el economista de Ecolatina. “Es, dentro de todo, una inversión razonable. Pero el problema no está tanto en la inflación, sino en que el dólar oficial avanza más, Un 2,6% mensual está subiendo. Y el principal problema que hay, además de la competencia con el dólar, es el riesgo. Hoy en día estar en pesos es un riesgo porque estás en medio de la renegociación de la deuda. Yo creo que lo mejor que se puede hacer para que se ahorre en pesos es eliminar esa incertidumbre”, agregó. Es, dentro de todo, una inversión razonable. Pero el problema no está tanto en la inflación, sino en que el dólar oficial avanza más, Un 2,6% mensual está subiendo. Y el principal problema que hay, además de la competencia con el dólar, es el riesgo. Hoy en día estar en pesos es un riesgo porque estás en medio de la renegociación de la deuda (Rajnerman) El 2,6% mensual que anota el dólar oficial, a fuerza de subas diarias de 6 centavos durante los días de semana y de 25 centavos los fines de semana, supondría un rendimiento anual del 36% de mantenerse estable durante 12 meses. Son todas variables muy finas las que el BCRA tuvo en cuenta para retocar el rendimiento de los depósitos. El 2,7% que van a pagar los bancos está apenas por debajo del dólar y la inflación. Sin embargo, al Banco Central el movimiento de la tasa minorista algún resultado le está generando. El stock de plazos fijos crece 50%, por encima de la inflación, pero no compiten con otras opciones que permiten tener el dinero disponible para un gasto en cualquier momento. La cantidad de pesos en cuentas corrientes trepa 107% interanual y en cajas de ahorro 119% respecto de un año atrás. “Esta suba de tasa puede ayudar a bajar la brecha con el blue en el margen, pero lo más importante es disipar la incertidumbre. Si se logra bajar la incertidumbre, ahí va a ser más competitivo”, dijo Rajnerman. Para Guillermo Barbero de First Capital el movimiento de la tasa es sustancial, pero no necesariamente suficiente para tentar a los ahorristas. “La verdad que es un 10% más de rendimiento. Si pensás en esos términos, es un incremento significativo, aunque mucho va a tener que ver con la percepción de la gente de esos 3 puntos más”, dijo. “Es un incentivo para que la gente la saque de caja de ahorro o cuenta corriente, da más contención. Es difícil saber qué éxito puede tener; en una semana si se ven cambios significativos en las colocaciones vamos a saber si tuvo algún éxito, tiene mucho de ensayo y error. Pero creo que al que tiene preferencia por el plazo fijo le puede llegar a dar un argumento al menos para no desarmarlo”, concluyó. < Prev Próximo >