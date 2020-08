En territorio bonaerense habrá una línea de atención telefónica para varones que ejercen violencias

Tweet La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, firmó un convenio de colaboración y cooperación con la Presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito XI (La Plata) Adriana Ávalos, mediante el cual se pone en marcha la Línea de Atención Telefónica “Hablemos” de primera escucha y derivación para varones que ejercen violencia o que están en conflicto con la ley penal por haber ejercido violencia. La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, firmó un convenio de colaboración y cooperación con la Presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito XI (La Plata) Adriana Ávalos, mediante el cual se pone en marcha la Línea de Atención Telefónica “Hablemos” de primera escucha y derivación para varones que ejercen violencia o que están en conflicto con la ley penal por haber ejercido violencia. Es parte del abordaje integral de las violencias por razones de género y de las políticas de fortalecimiento del trabajo con varones en el territorio bonaerense. “Esta nueva línea de atención surge del compromiso de abordar el problema de la violencia de género de manera integral, lo que supone tomar medidas, decisiones y dispositivos que aborden a los varones que ejercen la violencia. Empezamos con mucha expectativa y vamos a hacer un claro seguimiento de la evolución que tenga esta propuesta que logramos gracias a la labor interinstitucional con el Colegio Psicólogas y Psicólogos del Distrito XI y el apoyo de la Iniciativa Spotlight” expresó Estela Díaz. Adriana Ávalos, titular del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, explicó que “se trata de un aporte a la política pública que nos llena de alegría y responsabilidad. Es la continuidad de algo que venimos trabajando desde hace tiempo que es tener perspectiva de género en todos los espacios que atraviesan al Colegio. Creemos que es necesario pensar esta disciplina con aporte crítico para estar a la altura de las circunstancias que requiere la actualidad”. La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos resaltó que “se trata de una política novedosa en el ámbito de la política pública de la Provincia de primera escucha y derivación para varones, es una línea de trabajo no sólo para varones que ejercen violencia o que están en conflicto con la ley penal por haber ejercido violencia, sino también para aportar a la nueva construcción de masculinidades no hegemónicas y no violentas”. La línea telefónica funcionará en el marco del Servicio de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, Distrito XI, Región Capital, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Su objetivo principal será facilitar el acceso a una primera escucha profesional y la posterior derivación en tanto medida preventiva orientada a reforzar la protección integral de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. La herramienta está destinada a varones mayores de 18 años que demanden de manera espontánea contención y asesoramiento en el cuidado de la salud mental o que hayan sido derivados institucionalmente por el Poder Judicial, comisarías, espacios de atención primaria de la salud, hospitales provinciales y municipales, entre otros organismos en el marco del Sistema Integrado Provincial para el abordaje de la violencia de género. En el caso de menores se derivarán a servicios de Salud Mental y servicios locales de Niñez y Adolescencia, mientras que las personas con consumo problemático se derivarán a centros de atención específicos. La línea trabajará de forma articulada con áreas de género municipales, dependencias del Ministerio de Seguridad tales como comisarías de la mujer, observatorios de violencia de género, dependencias judiciales: juzgado de paz, de familia, unidades fiscales, y específicamente con los dispositivos de atención a varones que han ejercido violencia de género en los municipios que estén en funcionamiento. A partir del lunes 3 agosto “Hablemos” (221 602403) de primera escucha y derivación de varones que ejercen violencia estará funcionando a partir de las 9 horas y hasta las 17 de lunes a viernes para atender llamadas provenientes de toda la Provincia de Buenos Aires. Vía: InfoGEI Próximo >