Coronavirus en Argentina: confirmaron 53 muertes y 5.241 contagiados en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 53 muertes y 5.241 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 196.543 y las víctimas fatales suman 3.596. El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 53 muertes y 5.241 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 196.543 y las víctimas fatales suman 3.596. Del total de esos casos, 1.123 (0,6%) son importados, 55.946 (28,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 107.909 (54,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 38 nuevas muertes: 21 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Mendoza; y 17 mujeres; 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En el reporte matutino se registraron 15 nuevas muertes: 10 hombres, cinco de la provincia de Buenos Aires, tres de la Ciudad de Buenos Aires, dos de La Rioja; y 5 mujeres, dos de la provincia de Buenos Aires y tres residentes en la ciudad de Buenos Aires. Según los últimos datos disponibles, hay 1.128 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva. En tanto que el porcentaje de ocupación a nival nacional es del 55,1% y llega al 64,5% en el AMBA. Ayer fueron realizadas 15.442 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 722.950 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.932,2 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 86.499 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 416.988 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Actualmente un total de 1.104 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 83% en centros de salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional es de 55,3%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 65,5%. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo esta mañana que el número de ocupación de camas de terapia intensiva “se mantiene estable” por el aumento de plazas. La funcionaria destacó el aumento de casos en lugares donde no se registraban en las últimas semanas debido a que “tuvieron un brote por conglomerado y pasaron a tener transmisión comunitaria” del virus Sars Cov-2. En el AMBA, la cuarentena obligatoria por el coronavirus continuará sin cambios hasta el 16 de agosto. La extensión fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, quien brindó un mensaje durante la tarde del viernes, desde la Quinta de Olivos, acompañado al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Démonos cuenta que este problema depende de una decisión social de unir esfuerzos para parar este tema. El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que todos nos relajamos. Todos sentimos que la cosa estaba contenida y la situación no está contenida. Está muy lejos de estar contenida”, sostuvo el Presidente. “Los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Es verdad, las estadísticas dicen que son quienes mejores sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian. Entonces chicos, chicas, chiques, les pido por favor: hagamos ese esfuerzo. Es una zoncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas clandestinas. No se dan cuenta el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Se los pido por favor”, continuó el mandatario. El mismo mensaje de su discurso fue dirigido para los adultos antes de habilitar los pronunciamientos de Rodríguez Larreta y de Kicillof: “Todos extrañamos el asado y los picaditos, pero no podemos” < Prev Próximo >