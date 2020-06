Tweet En el día del Bombero Voluntario queremos contarles la que se siente al realizar esta tarea solidaria desde el pensamiento de alguien que ha pasado por el cuartel de América. Una lugar donde las manos se multiplican, el corazón se agranda, el orgullo se siente minuto a minuto y el deseo de ayudar a los demás es mas fuerte que cualquier otro sentimiento. Cuando una persona decide ser Bombero Voluntario seguramente la hace empujado por la necesidad de dar una mano en lo que se pueda a la comunidad, sin esperar recibir nada a cambio más que una palabra de aliento en determinadas situaciones. Cuando uno decide comenzar a recorrer el camino del voluntariado seguramente no piensa que detrás deja una familia, hijos, padres, amigos, en pos de ayudar al que lo esta necesitando, sin pensar en las consecuencias que ha veces pueden hacer peligrar hasta la vida propia. Cuando uno pasa el limite entre ser un civil y se pone por primera vez la ropa de Bombero Voluntario aquí ya no hay marcha atrás, ese sentimiento lo llevará de por vida, donde este y en la situación en la que se encuentre, al momento de escuchar el sonar de la sirena querrá inconscientemente quizás salir corriendo, tomar una bici o una moto o subirse a un auto para llegar lo más rápido posible al cuartel. La vida de un Bombero Voluntario esta signada por el voluntariado, las ganas de ayudar al prójimo, el deseo de ser útil a la comunidad desde el lugar que le toque... Y así lo entendí en aquel mes de marzo de 1985 cuando decidí con apenas 15 años acercarme al cuartel, quizás por que allí dentro había muchos amigos, algunos que ya lo eran y hoy lo siguen siendo y siguen estando en ese lugar, otros los más, que fueron convirtiendose en amigos a medida que fue pasando el tiempo compartido, como olvidarme de aquellos tiempos en los cuales tocará la sirena a la hora que fuera siempre llegaba primero al cuartel ( claro era simple si vivía a media cuadra ), de aquella vez que sonó la sirena un domingo a las cuatro de la tarde uno se levanta, sale corriendo a la calle y cuando esta en la esquina del cuartel se da cuenta que solamente llevaba puesta la ropa interior, de la otra en la cual a medio vestir nos cubríamos entre todos para terminar de cambiarnos arriba de "la 600" como le decíamos, y de las botas de caña larga y de goma que se nos perdían a mitad de camino antes de terminar de ponerlas, de los incendios de campos y el trabajo con los "látigos", de las prácticas de los sábados, de los lunes en el cuartel, de la limpieza de los móviles, de los "mamelucos que los usábamos hasta que nos les entraba un remiendo más, de los cascos !!!... Y cuando digo los cascos, recuerdo la emoción de aquella primera vez... en que un Bombero recibe su casco, porque hasta que tenes 18 años simplemente aprendes, te esmeras, te preparas y cuando ese 2 de junio el casco esta en tu mano y te acompaña tu familia y la familia bomberil, ahí... recién ahí te sentís orgulloso, útil, importante... si al fin y al cabo es por lo que luchaste... no ? Hoy paso y miró, entro y recuerdo cada rincón de aquel cuartel de la calle Alem, por aquel entonces muy humilde donde eramos todos varones, devenido hoy en una institución importante con varones y con mujeres dentro de sus filas, en un tiempo más convertido en un cuartel modelo en la zona con amplias dependencias, con elementos de trabajo de primera línea, con móviles nuevos y modernos, con ropa como la de "las películas". Este crecimiento emociona, por sobre todas las cosas, por lo que ha costado y seguirá costando. No es fácil que una institución como Bomberos se solvente en el día a día y eso lo debemos entender como comunidad y siempre tener nuestra mano preparada para decirle si, como ellos cuando los necesitamos siempre están nosotros también debemos apoyar y destacar el accionar de estos hombres y mujeres que día a día ponen en juego su trabajo, su familia, su vida para ayudar a la comunidad. Ser Bombero significa tener que dejar un brindis del 24 o 31 de diciembre por la mitad, perderte el cumple de algún hijo, la fiesta de la escuela de otro, no tener un domingo de descanso o una buena noche de sueño. Ser Bombero es mucho más que un elección, es un sentir, es una necesidad de tender una ayuda solidaria para aquellos que no la están pasando bien, es salir de tu casa sin saber cuando o en que estado vas a volver, en definitiva si vas a volver o no. Por eso desde estás páginas quiero en nombre de todos los que hacemos MASTER FM 102.1 y MASTERNEWS desearles muy feliz día al cuerpo activo, Comisión Directiva y la familia de Bomberos Voluntarios de Rivadavia. Afectuosamente

Ricardo Novo

